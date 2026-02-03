Джони Деп изглежда напълно неузнаваем в новата с нова роля на Ебенезър Скрудж. Звездата от „Карибски пирати” в момента е процес на заснемане на новата адаптация на „Коледна песен” на Чарлз Дикенс.

Джони Деп влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в нова адаптация на "Коледна песен"

Феновете на киното успяха да видят първи кадри на Деп от снимачната площадка. Актьорът е съвсем преобразен - с грим, перука, синьо-черно палто и пижама, а също така и с протези, за да се превъплъти напълно в образа на Скрудж.

Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! pic.twitter.com/11KeSOb6eD — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend 🦇 (@ReemDepp) January 31, 2026

До него е актрисата Андреа Райзбъро, която играе ролята на духа на отминалите Коледи. Тя е изцяло покрита с бял грим, носи бяла рокля и напълно пресъздава призрачния образ на героинята си.