Няколкостотин студенти излязоха днес на протест в Милано срещу присъствието на служители на американската агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE) на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, пише БТА.

По време на демонстрацията в центъра на града протестиращите носеха плакати с надписи „ICE вън“. Проявата премина мирно и без сериозни инциденти.

Американската агенция за имиграционен и митнически контрол е обект на остри критики заради твърдения за брутално отношение към имигранти в САЩ при операции, разпоредени от президента Доналд Тръмп. По данни на ДПА подобни действия са довели до смъртта на двама американски граждани в Минеаполис, щата Минесота.

Служители на ICE участват в екипа по сигурността на Зимните олимпийски игри, като отговарят за охраната на официални представители на САЩ, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Италианските власти нееднократно подчертаха, че агенти на ICE няма да бъдат разполагани по улиците на страната.

По-рано днес Джей Ди Ванс се срещна с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Милано и похвали Италия за организацията на Олимпийските игри. Очаква се около 50 световни лидери да присъстват на тържествената церемония по откриването на Зимната олимпиада тази вечер на стадион „Сан Сиро“, където форумът ще бъде открит официално от президента Серджо Матарела.

Редактор: Ралица Атанасова