Снимка: Getty images
-
Продават сребърен медал от първата съвременна Олимпиада в Атина през 1896 г. (ВИДЕО)
-
Полярният студ превърна езерото Ери в ледена пустиня (ВИДЕО)
-
Митологията на Гренландия: Кои са странните създания във вярванията на древните инуити
-
Водолази в традиционни носии с представление в аквариума в Сеул
-
Вечният сняг: Какво е да живееш и работиш високо в Алпите
-
Тервел Замфиров прояви чувство за хумор на летището в Италия(ВИДЕО)
Звездата увери почитателите си да не се тревожат за нея
По време на свой концерт в Ел Салвадор Шакира преживя неприятен инцидент, след като в един момент се подхлъзна и падна на сцената, докато пее. Моментът не остана незабелязан от публиката и предизвика притеснение сред феновете ѝ.
Шакира падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)
Въпреки падането, певицата реагира изключително бързо – изправи се почти веднага и продължи изпълнението си, сякаш нищо не се е случило. По-късно самата Шакира публикува видеото от инцидента в профила си в Instagram, като увери почитателите си да не се тревожат.
„Спокойно, направена съм от гума“, пошегува се тя, показвайки типичното си чувство за хумор и професионализъм.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни