По време на свой концерт в Ел Салвадор Шакира преживя неприятен инцидент, след като в един момент се подхлъзна и падна на сцената, докато пее. Моментът не остана незабелязан от публиката и предизвика притеснение сред феновете ѝ.

Шакира падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Въпреки падането, певицата реагира изключително бързо – изправи се почти веднага и продължи изпълнението си, сякаш нищо не се е случило. По-късно самата Шакира публикува видеото от инцидента в профила си в Instagram, като увери почитателите си да не се тревожат.

„Спокойно, направена съм от гума“, пошегува се тя, показвайки типичното си чувство за хумор и професионализъм.

