Нападение с нож, ритници в главата и избит зъб при побой в столичното метро. Жертвите на агресията са две момчета – едното непълнолетно, а другото - малолетно. Задържан по случая е 19-годишен. Образувано е досъдебно производство за причинени телесни повреди.

Подробности по случая даде наблюдаващият прокурор Гергана Миталова. По думите ѝ всичко се разиграва на 8 февруари около 23:00 ч. между метростанциите „Константин Величков” и „Опълченска”. Двете пострадали момчета са били в група с още няколко деца – общо един непълнолетен и трима малолетни. Те познавали и нападателя си.

Побой в метрото: Задържаха 19-годишен за нападение с нож срещу деца

Разследването до момента сочи, че децата седели на пейки в метрото, когато 19-годишният извадил нож и се насочил към непълнолетното момче. След това му нанесъл прорезна рана в лявото рамо. Когато то тръгнало да слиза от влака, нападателят се насочил към друго момче, ритнал го в лицето, избил един от зъбите му и разклатил други два. Пострадалите отишли до полицая на метростанцията. Веднага бил извикан патрул на полицията, а момчетата били откарани в „Пирогов”. На по-малкото са нанесени средни телесни повреди, а на по-голямото – леки, уточниха от държавното обвинение.

Нападателят твърдял пред властите, че е бил провокиран. „Това не е установено - просто негова защитна версия, която не се потвърждава от другите доказателства”, заяви Миталова.

Обвиняемият вече е осъждан за грабеж, който извършил като непълнолетен. Към настоящия момент спрямо него има и неприключило наказателно производство за разпространение на наркотици, каза още наблюдаващият прокурор.

От „Метрополитен” изпратиха позиция до NOVA. Ето какво гласи тя:

„Според наличната към момента информация, на 8 февруари 2026 г. две непълнолетни лица – на 13 и 15 години – са подали сигнал на място при дежурния полицейски служител на метростанция „Константин Величков“. По техни данни, децата са пътували с метровлак по направление от метростанция „Сердика“ към метростанция „Западен парк“, когато във влака са били нападнати от непознато лице. В резултат на инцидента едното момче е получило травма с избит зъб, а другото – видимо нараняване, причинено от хладно оръжие. Пострадалите са предоставили описание на предполагаемия извършител на дежурния полицай, който своевременно е предал информацията на компетентните органи – Трето районно управление на МВР, за предприемане на последващи действия по разследването. В резултат на бързата и координирана реакция на служителите на „Метрополитен“ ЕАД и на Метрополиция, нападателят на двете момчета е своевременно установен и задържан.

Системата за видеонаблюдение, изградена от „Метрополитен“ ЕАД, обхваща пероните и вестибюлите на всички метростанции от мрежата на столичното метро. В самите метровлакове не са монтирани видеокамери. Всички нови подвижни състави, които предстои да бъдат закупени и въведени в експлоатация, ще бъдат оборудвани с интегрирана система за видеонаблюдение в метровлаковете. Към настоящия момент от страна на разследващите органи не е постъпвало официално искане до „Метрополитен“ ЕАД за предоставяне на записи от видеонаблюдението, свързани с конкретния случай.

„Метрополитен“ ЕАД има сключен договор със Столичната дирекция на вътрешните работи за осигуряване на обществения ред и сигурността на територията на метрото. На метростанциите дежурят полицейски служители, които реагират при подадени сигнали и осъществяват контрол с цел превенция на противоправни прояви. Допълнително, на всички станции функционира система за видеонаблюдение, а служителите на „Метрополитен“ са инструктирани да съдействат незабавно при възникване на инциденти, като сигнализират компетентните органи. „Метрополитен“ ЕАД оказва пълно съдействие на разследващите органи за изясняване на всички обстоятелства по случая”.