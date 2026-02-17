Паркът за диви животни в Юнан, Югозападен Китай, подготви специално новогодишно меню за своите обитатели. Ястията бяха съобразени с хранителните навици на различните видове. Целта беше да се осигури балансирано хранене и празнична атмосфера.

Маймуните от вида макаци получиха от любимите си лакомства - ябълки, банани и ядки. За червените панди служителите приготвиха пресни плодове и зеленчуци, комбинирани с крехки бамбукови листа.

