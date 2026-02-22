Популярната изпълнителка Деси Слава отбелязва професионален юбилей – 30 години на сцената тази година. В интервю тя сподели емоциите си след кратко турне в САЩ, където срещна носталгичната българска диаспора. „Хората бяха много щастливи, усещаха, че съм донесла България при тях“, разказва Деси, която успява да съчетае музикалната си кариера с ролята на майка

Деси Слава: Мечтаех за нормално семейство

Тя сподели, че успехът ѝ се дължи на автентичността и вниманието към публиката: „Талантът е важен, но дребните неща като контакт с хората, снимки и усмивки също имат значение“. Деси Слава признава, че понякога й тежи, когато жанрът ѝ бива стереотипно оценяван, но се гордее с богатото си творчество и вярната аудитория.

Юбилеят ще бъде отбелязан с поредица от концерти и специално бутиково събитие, където певицата ще изпълни 12 от най-популярните си балади. „Ще има торта, купон и изненади - ще обявя и как ще продължи цялата година“, обещава певицата.

Деси Слава: В „Маскираният певец” избирах песните си със сърце

За следващите 30 години Деси Слава се надява да създава музика, която радва и душата ѝ, и публиката. „Искам да правя музика без излишни съображения, която да излиза от сърцето ми и да бъде оценена от хората, които обичат моята музика“, добавя тя.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова