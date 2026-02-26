-
„Непознатите земи” в Намибия: От тайните на бушмените до загадката на „Бялата дама” (ВИДЕО)
-
След месеци търговска битка: „Парамаунт” придобива „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара
-
Феста деле Мария - един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал (ВИДЕО)
-
Културистът Красимир Паунов: Най-важният мускул е сърцето
-
"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни
-
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
-
Вековна традиция: Шоуто "Огненият тигър" отново впечатли публиката
Звездата започнала с тренировките през август 2024 г.
Американската телевизионна водеща Опра Уинфри постигна една своя мечта. На 72 г. тя се задържа в планк повече от 1 минута.
Уинфри започнала с тренировките през август 2024 г., когато успявала да го направи едва за 10 секунди.
Звездата демонстрира физическа форма, като вдига тежести и прави още много упражнения.
„Това беше целта“, казва тя.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни