Американската телевизионна водеща Опра Уинфри постигна една своя мечта. На 72 г. тя се задържа в планк повече от 1 минута.

Уинфри започнала с тренировките през август 2024 г., когато успявала да го направи едва за 10 секунди.

Звездата демонстрира физическа форма, като вдига тежести и прави още много упражнения.

„Това беше целта“, казва тя.

