-
„Непознатите земи” в Намибия: От тайните на бушмените до загадката на „Бялата дама” (ВИДЕО)
-
След месеци търговска битка: „Парамаунт” придобива „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара
-
Феста деле Мария - един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал (ВИДЕО)
-
Културистът Красимир Паунов: Най-важният мускул е сърцето
-
"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни
-
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
-
Вековна традиция: Шоуто "Огненият тигър" отново впечатли публиката
Композицията е дълга 55 метра и 27 сантиметра
Малтийският шоколатиер Андрю Фаруджиа създаде най-дългия шоколадов влак в света. Така постави трети рекорд на Гинес. Влакът е дълъг 55 метра и 27 сантиметра. Композицията в стар стил е съставена от локомотив и 22 вагона, всеки от които е изцяло изработен от белгийски шоколад и тежи до 160 килограма. Тази дължина е по-голяма от олимпийски басейн и почти колкото разперените крила на самолет Boeing 747.
Екипът е работил около година по подготовката, а самото производство е отнело четири месеца. То е започнало през август с модели от глина за всеки елемент, които по-късно били заменени с шоколадови части. Впоследствие около 5000 ръчно изрязани парчета били сглобени, а за вагоните били направени около 180 колела.
Поради рекордно голямата си дължина пренасянето на влака било най-сложната част от проекта. Всеки елемент трябвало да бъде внимателно опакован, за да се предотвратят счупвания по време на транспорта.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни