Малтийският шоколатиер Андрю Фаруджиа създаде най-дългия шоколадов влак в света. Така постави трети рекорд на Гинес. Влакът е дълъг 55 метра и 27 сантиметра. Композицията в стар стил е съставена от локомотив и 22 вагона, всеки от които е изцяло изработен от белгийски шоколад и тежи до 160 килограма. Тази дължина е по-голяма от олимпийски басейн и почти колкото разперените крила на самолет Boeing 747.

Екипът е работил около година по подготовката, а самото производство е отнело четири месеца. То е започнало през август с модели от глина за всеки елемент, които по-късно били заменени с шоколадови части. Впоследствие около 5000 ръчно изрязани парчета били сглобени, а за вагоните били направени около 180 колела.

Поради рекордно голямата си дължина пренасянето на влака било най-сложната част от проекта. Всеки елемент трябвало да бъде внимателно опакован, за да се предотвратят счупвания по време на транспорта.

