Конфликтът в Близкия изток се разраства. Иран обяви, че няма да преговаря със Съединените щати. Израел нанесе удари по цели на „Хизбула” в Ливан . Експлозии отекнаха в различни държави от Персийския залив, включително в Катар и емирствата Дубай и Абу Даби. Междувременно над 1000 наши сънародници на екскурзии в региона остават блокирани там.

Снимка: Дубай на 24 февруари 2026 г., вляво, и на 1 март 2026 г., вдясно. АП, БТА

Повече от 10 мощни експлозии отекнаха в Бейрут , като експерти допускат, че вероятно ще има и наземна операция на израелската армия. Съобщава се за повече от 30 убити и над 100 ранени. Цел са били точно бойци на „Хизбула” . Израел обяви, че проиранската групировка е започнала да обстрелва територията му. Кувейтската противовъздушна отбрана свали три американски изтребителя F-15 при приятелски огън, като и шестимата членове на екипажа са катапултирали и са в безопасност.

Иран пък нанесе удар по петролна рафинерия в Саудитска Арабия, която се запали. Голямо петролно съоръжение в Катар също беше обхванато от пожар. Техеран изстреля ракети и дронове по Израел, държавите от Персийския залив и британска военна база в Кипър.

Великобритания позволи на САЩ да използват нейни военни бази за обстрел на Иран

„Това не е война за смяна на режима, но режимът със сигурност се промени и светът е по-добър от това. Мисията на операция „Епична ярост“ е лазерно насочена - унищожете иранските офанзивни ракети, иранското производство на ракети, техния флот и друга инфраструктура за сигурност и те никога няма да имат ядрени оръжия”, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет .

След смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей Вашингтон отново призова за сваляне на режима. „Надяваме се иранският народ да се възползва от тази невероятна възможност. Президентът Тръмп беше ясен - сега е вашият ред. Към иранските сили за сигурност - избирайте мъдро”, подчерта Хегсет.

Консервативните ирански лидери не дават признаци да се откажат от властта, а експерти смятат, че само въздушни удари може да не са достатъчни за падането на режима. „Това, което правим, е акт на самозащита и отмъщение срещу американската агресия. Не можем да ударим никаква цел на американска територия, затова трябва да се справим с техните бази в региона, съоръженията и инсталациите, които използват там”, беше категоричен министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи.

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Нов фронт на войната беше отворен днес, след като „Хизбула” - един от основните съюзници на Техеран в Близкия изток, изстреля ракети и дронове по Израел. Тел Авив отговори с мащабни въздушни удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут, които са контролирани от групировката.

„Ние сме много подготвени. Мобилизирахме близо сто хиляди запасняци, десетки батальони, бригади, дивизии, разположени за защита на северната граница и подготвени за всички възможности - както отбранителни, така и настъпателни. Всички варианти са на масата”, обясни говорителят на израелската армия ген. Ефи Дефрин.

Иран атакува офиса на израелския премиер Нетаняху

В същото време и европейски съюзник на Съединените щати стана обект на нови атаки от страна на Иран. Дрон удари британската военновъздушна база в Кипър. Попадението е било ограничено, жертви няма.

Почти в целия регион гражданските полети са отменени, без ясна прогноза кога ще бъдат възобновени. Летищата в Дубай отвориха днес частично , като бяха осъществени няколко граждански полета за евакуации на туристи.

Няма пряка заплаха за България , но полицейското присъствие около гари, летища и посолства е засилено. Това уверяват от МВР, след като преди ден премиерът свика спешен Съвет по сигурността.

МВнР към българите в Близкия изток: Не напускайте рисковано по суша държавата, в която сте

С повишено внимание се наблюдават обекти, в които има присъствие на американски или израелски граждани.