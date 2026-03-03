„Зимата идва“ - този път не като сериал, а на големия екран. Филм по поредицата „Игра на тронове“ на Джордж Р. Р. Мартин е в процес на разработка, съобщиха световните таблоиди. Историята за Вестерос и драконите, както и борбата за короната и трона на Седемте кралства е в процес на разработка в студиото на Warner Bros.

Проектът е поверен на шоуранъра на "Къща от карти" и сценарист на "Андор" Бо Уилимън, който вече е предал първи вариант на сценария, съобщава изданието Page Six, което първо разкри новината. Засега не е избран режисьор, нито са обявени актьори.

На този етап обаче все още не е ясно дали лентата действително ще бъде реализирана, предвид новината, че Warner Bros. е в процес на продажба на Paramount Skydance. Ако сливането бъде одобрено, новото ръководство би могло да прекрати част от проектите в разработка.

В същото време „Игра на тронове“ остава едно от най-ценните заглавия в каталога на компанията. Главният изпълнителен директор на Paramount, Дейвид Елисън, вече заяви, че възнамерява да пуска по 30 филма годишно по кината, след като двата медийни гиганта обединят силите си. Това означава, че ще бъде необходим значителен обем ново съдържание, за да се запълни общият им филмов календар.

Въпреки че подробности за сюжета все още не са официално потвърдени, според информацията историята ще бъде посветена на Егон I, основателя на династията Таргариен, и неговото завладяване на Вестерос няколко века преди събитията в оригиналния телевизионен сериал „Игра на тронове“. Егон I досега не се е появявал на екран.

Кралската фамилия – от която по-късно произлиза Денерис Таргариен, изиграна от Емилия Кларк – стои в основата на двата успешни спиноф сериала на HBO - "Домът на дракона", чийто нов сезон се завръща това лято, и "Рицар на Седемте кралства", чийто първи сезон приключи съвсем наскоро.

Базиран на бестселър фентъзи романите на Мартин, сериалът „Игра на тронове“ се излъчваше в продължение на осем сезона и спечели толкова награди „Еми“, че биха могли да запълнят Седемте кралства.

За идеята за филм от поредицата „троновете“ се заговори още през 2013 г., когато шоурънърите на оригиналния сериал Дейвид Бениоф и Дан Уайс предложиха на HBO за край на блокбъстър поредицата три пълнометражни филма, подобно на Властелинът на пръстените“. HBO обаче се възпротиви на идеята.