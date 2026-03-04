Израел обяви нова вълна удари в Иран. Същевременно американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери във Вашингтон, че "всичко се удря". Според американската армия досега са поразени най-малко 2 000 цели.

Сенатори в САЩ пък алармираха, че правителството няма план за военната кампания и целите ѝ. Държавният секретар Марко Рубио отиде в Конгреса, за да запознае законодателите със ситуацията. Някои от тях отправиха сериозни критики след срещата.

Израел удари сградата, в която избираха наследник на аятолаха на Иран (ВИДЕО)

"Очевидно нямаше непосредствена заплаха от Иран. От една страна, президентът каза на американския народ: „Напълно унищожих ядрените им възможности“. А сега твърди, че не го е направил. Имахме секретен брифинг, който ме остави напълно изумен от липсата на информация, която по някакъв начин да оправдава стотиците милиарди долари разходи и загубата на човешки животи", заяви сенаторът от Ню Джърси Кори Букър.

„Този режим е в предсмъртна агония. Количеството огнева мощ, която ще дойде от нас през следващите ден-два, ще бъде непосилно. А когато към това добавим и арабския потенциал, ще бъде съкрушително“, подчерта сенаторът от Южна Каролина Линдзи Греъм.

Междувременно Иран продължава да обстрелва съседните държави. Централата на ЦРУ в Саудитска Арабия, американска военна база в Катар и консулството на САЩ в Дубай бяха ударени от дронове.

Редактор: Ивета Костадинова