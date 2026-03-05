Ветеранът от морската пехота и кандидат на Зелената партия в надпреварата за Сената в Северна Каролина Брайън Макгинис беше насилствено изведен от изслушването на подкомисията по въоръжените сили, което се проведе в Конгреса в сряда. Причината за действията на властите беше, че той прекъсна заседанието, протестирайки срещу военните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Мъжът беше облечен във военна униформа.

Републиканският сенатор Тим Шийхи от Монтана помогна физически на полицаите в извеждането на мъжа.

Малко след инцидента Макгинис заяви, че ръката му е била счупена по време на сблъсъка с полицията и сенатора. От United States Capitol Police обвиниха Макгинис, че „насилствено“ е нападнал служители.

До конфликта се стигна 30 минути след старта на показанията на високопоставени военни за готовността на армията. Макгинис стана и започна да вика: „Америка не иска да изпраща своите синове и дъщери на война за Израел".

В разпространените видеокадри се вижда, че мъжът оказва съпротива на полицаите. Намесата на сенатора идва в момемнта, в който те се опитват да го вдигнат и да го изведат от помещението. При опита му да окаже съпротива Макгинис заклещва лявата си ръка между вратата и рамката. Шийхи се опитва да я освободи, като в същото време някой отправя обвинения към него, че е счупил ръката на Макгинис, а той потвърждава, че ръката му не е добре.

След като мъжът беше изведен от залата, Шийхи се върна на мястото си. Във видеото се чува как Макгинис казва, че ръката му е счупена.

Марк Елбърно, който е служител на Зелената партия и ръководи кампанията на Макгинис за Сената, заяви пред CBS News, че мъжът в униформа бил арестуван и транспортиран до университетската болница „Джордж Вашингтон“. Елбърно каза, че не е сигурен за състоянието на Макгинис.

В изявление полицията на Капитолия на САЩ заяви, че изразилият позицията си е изправен пред три обвинения в нападение над полицай, три в съпротива при арест и едно в прекъсване на изслушването на комисията.

Елбърно каза, че е присъствал на изслушването с Макгинис, който работи като пожарникар, защото са искали да изслушат официалните лица. Той допълни, че Макгинис се искал да окаже натиск върху Сената да спре финансирането на войната с Иран, защото „вече не може да търпи лъжите им“. Елбърно отрече Макгинис да е нападнал полицаите. „Той не е нападал никого. Просто искаше да бъде чут и затова говореше силно и ясно. Той беше нападнат, счупиха му и ръката “, каза той.

Полицията на Капитолия твърди, че Макгинис „е поставил всички в опасност, като е оказал яростна съпротива и е отблъсквал опитите на нашите служители да го изведат от залата“. Властите също така заявиха, че Макгинис сам е заклещил ръката си, за да не бъде изведен. От съобщението още става ясно, че трима полицаи са били прегледани за наранявания от местните служби за спешна медицинска помощ.

„Протестите не са разрешени в сградите на Конгреса. Има много други места на територията на Капитолия - отвън, където демонстрациите са разрешени", заяви полицията на Капитолия.

В публикация в X Шийхи написа, че се е намесил, защото Макгинис се е „борел“ с полицията. Сенаторът е искал "да помогне" и проблемът да бъде решен. Според него целта на Макгинис е била точно да влезе в конфликт.

Редактор: Цветина Петрова