Режисьорът на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън ще получи почетна „Златна палма“ за цялостното си творчество на тазгодишния филмов фестивал в Кан.

Организаторите обявиха отличието, като похвалиха новозеландския режисьор за „творчество, което съчетава холивудски блокбъстъри и авторско кино с изключителна художествена визия и технологична смелост“.

Джаксън никога не е имал филм в официалната селекция на фестивала в Кан, но връзката му с филмовия пазар там датира от 1988 г., когато представя първия си пълнометражен филм - хорорът Bad Taste, на филмовия пазар. Така той осигури световно разпространение на лентата, която се превърна в култова класика.

Снимка: Getty Images

През 2001 г. Джаксън показва 26 минути промоционални кадри от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", с което успява да спечели доверието на скептично настроените международни дистрибутори. Останалото е история. Поредицата му донесе около 3 милиарда долара приходи от световния боксофис и спечели общо 17 награди"Оскар". От тях 11, включително за най-добър филм, бяха за последната част: "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля".

Предистория – трилогията "Хобит", макар да беше пренебрегната от Академията, се превърна в сходен касов феномен, като спечели малко под 3 милиарда долара в световен мащаб.

Снимка: Getty Images

След като научи новината за отличието на фествивала в Кан Джаксън сподели: „Да бъда удостоен с почетна „Златна палма“ в Кан е една от най-големите привилегии в кариерата ми. Този фестивал винаги е чествал смелото, визионерско кино и съм изключително благодарен, че признанието е за мен сред режисьорите и артистите, чиито творби продължават да ме вдъхновяват.“

Джаксън ще получи статуетката по време на церемонията по откриването на 79-ото издание на фестивала в Кан на 12 май.