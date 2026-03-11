Най-малко 17 души загинаха, след като дрон с експлозиви порази училище и болница в южната част на Судан, съобщи “Асошиейтед прес”, цитирана от БТА.

Атаката е извършена в село Шукейри в провинция Бял Нил. Според директора на болница „Дуием“ д-р Муса ал Маджери повечето от загиналите са ученички.

Три момичета са получили тежки наранявания. Две от тях са претърпели операции в болницата, а третото е било транспортирано за лечение в столицата Хартум.

За нападението първа съобщи Мрежата на суданските лекари, която следи развитието на войната в страната. По данни на организацията сред жертвите има и двама учители, както и един медицински работник. Оттам подчертават, че в селото не е имало военно присъствие.

Медицинската организация обвини за атаката паравоенните сили за бърза подкрепа, като заяви, че през последните дни те са атакували и други граждански обекти, включително студентско общежитие и електроцентрала. От паравоенните сили засега няма официален коментар.

Нападението е поредният смъртоносен инцидент в продължаващата вече близо три години война в Судан.

Редактор: Ралица Атанасова