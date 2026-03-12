Aмериканският специален пратеник написа, че страните са се договорили да поддържат контакт

Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили разнообразни теми.

В социалната мрежа X Уиткоф написа, че страните са се договорили да поддържат контакт.

Зеленски е провел телефонен разговор с Тръмп

Кирил Дмитриев благодари на Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивната среща във Флорида.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Пламен Йотински, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking