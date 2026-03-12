Снимка: АП
Aмериканският специален пратеник написа, че страните са се договорили да поддържат контакт
Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американска делегация във Флорида в сряда, каза американският специален пратеник Стив Уиткоф, добавяйки, че екипите са обсъдили разнообразни теми.
В социалната мрежа X Уиткоф написа, че страните са се договорили да поддържат контакт.
Today in Florida, the Russian delegation led by Special Envoy Kirill Dmitriev met with the U.S. delegation, including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and White House Senior Advisor Josh Gruenbaum.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 11, 2026
The teams discussed a variety of topics and agreed to stay in touch.
Зеленски е провел телефонен разговор с Тръмп
Кирил Дмитриев благодари на Стив Уиткоф, зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивната среща във Флорида.Редактор: Цветина Петкова
