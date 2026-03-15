Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата в 25 МИР в София. Това става ясно от публикация в профила на партията в Instagram. Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ–Люлин и бивш областен управител на София - Стефан Арсов.

В 24 МИР водач на листата е Делян Добрев, а втори след него - дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова.

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а веднага след него - председателят на Народното събрание Рая Назарян.

В листата на ГЕРБ - СДС в 23 МИР са и Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев. В 24 МИР влизат Христо Гаджев и Даниел Александров, а 25 МИР - Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова.

