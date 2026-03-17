Всяка година астролозите се събират за „Маратона на Месие“ – предизвикателство да се наблюдават колкото се може повече космически обекти от прочутия каталог на Месие. Този сборник е съставен през 18 век от френския астроном Шарл Месие и включва няколко идеални цели за наблюдение. Маратонът продължава от 14 до 21 март, а впечатляващите кадри са заснети от телескопът "Хъбъл".

Месие 95

You're looking at the home of 40 billion stars! 🌟



Messier 95 is a barred spiral galaxy about 33 million light-years away, with glowing arms full of star birth activity: https://t.co/Hf88BD1FhS pic.twitter.com/lzuiMa2H09 — Hubble (@NASAHubble) March 17, 2026

Месие 95 се вижда като мъгливо петно ​​в ясна, тъмна нощ, ако се използва добър телескоп. Красивата спирална галактика е разположена в съзвездието Лъв и е наречена още NGC 3351.Тя е открита през 1781 г. от Пиер Мешен, колега на Шарл Месие. М95 се намира на приблизително 33 милиона светлинни години от нас. В нея има около 40 милиарда звезди. Спирални ѝ ръкави са дом на бурна звездна активност и блестят със светлината на безброй млади, сини звезди. Самите ръкави са много плътно увити около ядрото на галактиката и са почти кръгли.

Месие 101

Let’s get to the heart of it. 🧡



This new image from Hubble and @NASAWebb takes a closer look at the core of Messier 101, also known as the Pinwheel Galaxy.



At 25 million light-years away, M101 is one of the closest “face-on” spiral galaxies to us: https://t.co/LugPeuOu1T pic.twitter.com/faOQzcvN9r — Hubble (@NASAHubble) March 16, 2026

Месие 101 е класическа спирална галактика тип „въртележка“, обърната с лице към нас. Известна е още като галактиката „Въртящо се колело“. Гигантският спирален диск от звезди, прах и газ е с диаметър 170 000 светлинни години - почти два пъти диаметъра на нашата галактика, Млечния път. Астрономите изчисляват, че M101 съдържа поне един трилион звезди. Спиралните ръкави на галактиката са осеяни с големи области от звездообразуващи мъглявини. Тези мъглявини са области на интензивно звездообразуване в рамките на гигантски молекулярен водороден облак. Блестящи, млади клъстери от горещи, сини, новородени звезди очертават спиралните ръкави.

Ново вдъхновение от „Хъбъл“: Зашеметяващи образи на звездния куп Месие 72 (СНИМКА)

Пиер Мешен, един от колегите на Шарл Месие, открива галактиката през 1781 г. Разположена е на 25 милиона светлинни години от Земята в съзвездието Голяма мечка и може да бъде забелязана чрез малък телескоп.

Космически детайли: Галактиката Калмар с нови кадри от "Хъбъл"

Месие 32

Messier 32 is a friend of a friend.



This galaxy orbits the Andromeda Galaxy, our Milky Way's closest major galactic neighbor.



M32 is one of two satellite galaxies orbiting Andromeda: https://t.co/2zLskyRgf9 pic.twitter.com/s3oAPsGuxN — Hubble (@NASAHubble) March 15, 2026

Месие 32 е сателитна галактика на галактиката Андромеда (M31). Тя е компактна и елипсовидна и е разположена на 2,5 милиона светлинни години от Земята в съзвездието Андромеда. М32 е една от двете сателитни галактики, обикалящи около галактиката Андромеда (M31). Другата е M110.

М32 е открита от френския астроном Гийом льо Жантил през 1749 г. Тя може да се види с телескоп със среден размер.

Месие 10

First up: Messier 10!



M10 is a globular cluster, which is a roughly spherical grouping of stars held together by their mutual gravity.



This cluster is about 15,000 light-years away, and can be found in the constellation Ophiuchus. https://t.co/v9E2axeHpx — Hubble (@NASAHubble) March 14, 2026

Открит от Шарл Месие през 1764 г., M10 е ярък кълбовиден куп, разположен в съзвездието Змиеносец. Той е на около 15 000 светлинни години от Земята и има видима величина 6,4. Този куп може да бъде забелязан с телескоп.

Още вълнуващи нови изображения от "Хъбъл" - галактиката "Сомбреро" в детайли (СНИМКА)

Месие 10 (M10) е забележителен с големия брой сини звезди, които изглеждат много по-млади от своите съседи. Смята се, че звездите в кълбовидните купове са се формирали и са се развивали заедно, затова би трябвало да са приблизително на една и съща възраст. Тези по-сини звезди, които са аномалии, обаче са се образували или вследствие на сблъсъци между звезди или чрез други взаимодействия между тях. Подобни събития са лесни за обяснение в гъсто населените кълбовидни купове, където до няколко милиона звезди са плътно струпани заедно.