Явор Гечев, водач на листата на „Прогресивна България” в 10-и МИР – Кюстендил и бивш служебен министър на земеделието, заяви в ефира на „Здравей, България”, че земеделският сектор в момента е в тежка криза и се нуждае от спешни държавни мерки. Според него задълбочаващите се международни конфликти влияят пряко върху цените на горивата и торовете, което застрашава производството. „До продоволствена криза няма да стигнем, но ще си платим цената, а тя ще е трагична”, коментира Гечев.

Той обясни, че в момента земеделието, особено що се отнася до производството на плодове и зеленчуци, е в изключително лошо състояние заради климатичните условия. Зърнопроизводството също страда, тъй като страната е загубила пазари, а транспортните разходи са се повишили значително. Като необходими мерки Гечев посочи частичните компенсации за горива, макар да призна, че държавата вече не може да покрие цялата ценова разлика. „Трябва ни цялостна система на проследимост, която да гарантира чистотата на храната и да следи ценообразуването”, допълни той.

По отношение на надценките в магазините, Гечев изтъкна липсата на работещо законодателство и контрол. Той даде пример с Гърция, където се прилагат специфични мерки за защита на продуктите местно производство. „Българските производители не са равноправни на българските пазари, което е абсурдно”, заяви представителят на „Прогресивна България”.

В политически план Явор Гечев беше категоричен, че формацията му се бори за максимален брой гласове на предстоящия вот през април и самостоятелно управление. Той изключи всякакви коалиции с формацията на Делян Пеевски и заяви, че не се водят разговори с ГЕРБ.

Като „червени линии” за бъдещи партньорства той посочи съдебната реформа и промяната на Висшия съдебен съвет. „Първата задача е демонтиране на сегашния модел, без който икономиката няма как да тръгне”, подчерта той.

Гечев коментира и промените в Конституцията по отношение на служебните кабинети, като ги нарече „поразии”, направени с цел да бъде ощетен Румен Радев. А самият него Гечев определи като „вдъхновител и мотор” на „Прогресивна България”.

В отговор на въпрос за външнополитическата ориентация на лидера, Гечев каза: „Румен Радев е с оценка 10 по скалата за човек, който милее за собствената си държава. Той има своя добавена стойност и не бива да се сравнява с никой друг”.

