Съд в Лос Анджелис призна компаниите Google и Meta за отговорни по знаково дело за пристрастяване към социалните мрежи. Двете компании са осъдени да платят 3 милиона долара обезщетение.

Процесът беше иницииран от 20-годишна жена, която твърди, че е развила зависимост още като дете заради начина, по който са проектирани платформите, включително YouTube и Instagram.

Това е знаково решение, което може да промени начина, по който технологичната индустрия поема юридическа отговорност за психичното здраве на младите потребители, предаде АФП.

Решението може да повлияе на хиляди подобни искове срещу технологични компании. От Meta заявиха, че не са съгласни с присъдата и ще обмислят следващи правни действия.

Платформите Snap и TikTok също бяха ответници в процеса, но и двете постигнаха споразумение с ищеца преди началото на делото.

