Кризата в Близкия изток и рязкото поскъпване на петрола през последните дни доведоха до сериозно напрежение във Франция, където стотици бензиностанции останаха без гориво. Ситуацията съвпадна с великденските празници и предизвика паника сред шофьорите, които масово се насочиха към зареждане.

По данни на местните власти, в над 800 обекта в страната временно не е имало наличности. Въпреки уверенията, че не става дума за реален недостиг, а за логистични затруднения, проблемът вече оказва влияние върху ежедневието на хората и начина им на придвижване.

Все повече държави призовават гражданите да ограничат ненужните пътувания и да търсят по-икономични алтернативи. Сред препоръките са използване на обществен транспорт, споделено пътуване и работа от разстояние, когато това е възможно.

Ток или гориво: Как високите цени променят начина, по който се придвижваме

Жители на Франция разказват, че са били принудени да обикалят по няколко бензиностанции, за да намерят гориво. Цените също продължават да растат, като висококачественият бензин вече надхвърля 2,20 евро за литър.

В същото време в Европа се засилва тенденцията към ограничаване на вътрешните полети, когато има удобна железопътна алтернатива. В страни като Франция това вече е практика, особено по кратки маршрути.

Поскъпването на горивата възражда и т.нар. „горивен туризъм“. Шофьори в Германия например преминават границата с Полша, за да зареждат на по-ниски цени, където разликите достигат до 70–80 цента на литър.

Кризата засяга и авиационния сектор. Само за няколко седмици цените на петрола се увеличиха значително, което принуждава авиокомпаниите да намаляват полети и да повишават таксите. Някои превозвачи вече отчитат сериозни финансови затруднения и предупреждават за милиарди допълнителни разходи.

На този фон правителства по света се опитват да дадат личен пример. В Тайланд премиерът се появи на работа с електромобил, демонстрирайки необходимостта от по-устойчиво и икономично придвижване.

