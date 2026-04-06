За пръв път омбудсманът е толкова активна и предприема действия за защита на правото на глас на лицата с увреждания. Нормативната уредба сочи, че незрящото лице може да избере придружител при гласуване, като това може да бъде всеки един човек с изключение на членове на СИК, застъпници и представители на политически сили. Може да бъде и такъв, който го е придружил. Това каза бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че когато има подпомагане при правото на вот, има и риск. Също така допълни, че сега е известно, че Министерският съвет и Централната избирателна комисия предприемат действия за осигуряване на аудиофалове, които да се използват от незрящи. По нейни думи няма да има затруднения при използването на предоставената възможност.

Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори” каза, че не може един придружител да помага на повече от две лица. Също така подчерта, че неграмотност не е причина за това някой да гласува с придружител.

Редактор: Цветина Петрова