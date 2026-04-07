Отбелязваме Световния ден на здравето

Днес е Световният ден на здравето, който у нас от 20 години се отбелязва като професионален празник на всички работещи в системата на здравеопазването. Преди това дълго време датата се е чествала като празник на здравния работник.

Изборът на 7 април е свързан със създаването на Световната здравна организация (СЗО) в средата на миналия век. Организацията обяви, че утре, за да отбележи празника, ще стартира инициатива под надслов „Заедно за здраве. Застанете с науката”.

У нас по повод празника на служителите в бели престилки Столичната лекарска колегия ще отличи медиците с най-добри постижения през изминалата година. Ежегодните отличия „Лекар на София” се връчват на специалисти, които със своята работа задават стандарт и вдъхновяват както своите колеги, така и пациентите.

