Проф. Ива Христова: Всички, които не са ваксинирани и не са прекарали вируса, могат да се разболеят от морбили
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ
Проф. Кантарджиев: Ваксинацията е ключът срещу разпространението на морбили
Случаи на морбили и в София, броят на болните расте
Какво представлява антидотът, спасяващ животи на предозирали с опиоиди
17 години успех: Над 25 000 деца, родени с помощта на Центъра за асистирана репродукция
Столичната лекарска колегия връчва наградите „Лекар на София”
Днес е Световният ден на здравето, който у нас от 20 години се отбелязва като професионален празник на всички работещи в системата на здравеопазването. Преди това дълго време датата се е чествала като празник на здравния работник.
Изборът на 7 април е свързан със създаването на Световната здравна организация (СЗО) в средата на миналия век. Организацията обяви, че утре, за да отбележи празника, ще стартира инициатива под надслов „Заедно за здраве. Застанете с науката”.
Отбелязваме Световния ден на здравето
У нас по повод празника на служителите в бели престилки Столичната лекарска колегия ще отличи медиците с най-добри постижения през изминалата година. Ежегодните отличия „Лекар на София” се връчват на специалисти, които със своята работа задават стандарт и вдъхновяват както своите колеги, така и пациентите.Редактор: Мария Барабашка
