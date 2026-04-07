По думите на Яница Петкова развързката след изборите зависи от избирателната активност
"В началото на кампанията имаше очаквания за висока избирателна активност, но те не се оправдават поради пасивността на политиците и общото говорене. Те не могат да мотивират избирателите". Това заяви в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Петьо Петков, който е изпълнителен директор на "Галън Интернешънъл Болкан".
"Ако имаме парламент с по-малко партии, то големите ще имат повече депутати. Победителят ще има нужда от още една партия, за да състави мнозинство. Всичко зависи от избирателната активност и броя депутати", заяви социологът Яница Петкова от "Мяра".
"Галъп": 5 партии влизат в НС, ако изборите бяха днес
"Снижават се предизборната кампания и срещите на депутатите с гражданите. Те ходят по пазари, раздават дипляни, подмятат възглавнички. Така не се печели електорат. Той се печели с ясни и разбираеми послания. Виждаме удобното избягване на политиците”, добави Петков.
Социологът от "Мяра" пък прогнозира, че сред най-младите ще има повишена избирателна активност. "Тя не се отнася за една партия, а за всички. Някои от тях обновиха своите листи", посочи Петкова.
Проф. Константинов: Радев ще има 86 депутати, ГЕРБ - 70, ПП-ДБ-33, ДПС -22, „Възраждане”- 19
"Българският избирател винаги иска коалиционно управление. Той не желае да дава едноличната власт на някого, особено след пандемията от COVID-19. Предвиждам много наведени глави след изборите, както и интересни комбинации след това”, каза Петьо Петков.
Редактор: Никола Тунев
