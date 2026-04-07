"В началото на кампанията имаше очаквания за висока избирателна активност, но те не се оправдават поради пасивността на политиците и общото говорене. Те не могат да мотивират избирателите". Това заяви в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Петьо Петков, който е изпълнителен директор на "Галън Интернешънъл Болкан".

"Ако имаме парламент с по-малко партии, то големите ще имат повече депутати. Победителят ще има нужда от още една партия, за да състави мнозинство. Всичко зависи от избирателната активност и броя депутати", заяви социологът Яница Петкова от "Мяра".

"Снижават се предизборната кампания и срещите на депутатите с гражданите. Те ходят по пазари, раздават дипляни, подмятат възглавнички. Така не се печели електорат. Той се печели с ясни и разбираеми послания. Виждаме удобното избягване на политиците”, добави Петков.

Социологът от "Мяра" пък прогнозира, че сред най-младите ще има повишена избирателна активност. "Тя не се отнася за една партия, а за всички. Някои от тях обновиха своите листи", посочи Петкова.

"Българският избирател винаги иска коалиционно управление. Той не желае да дава едноличната власт на някого, особено след пандемията от COVID-19. Предвиждам много наведени глави след изборите, както и интересни комбинации след това”, каза Петьо Петков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев