Вратата за преговорите винаги е била отворена. Това коментира в предаването „Здравей, България” арабистът проф. Владимир Чуков.

Тази нощ американският президент Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня с Иран, по-малко от два часа преди крайния срок, определен на Техеран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред атаки срещу гражданската си инфраструктура.

Според професор Чуков има основна разлика в приоритетите на САЩ и Израел.

„Израел иска просто този режим да го няма. Докато имат тази конституция, те винаги ще бъдат застрашени”, обясни проф. Чуков. При САЩ въпросът е свързан с оръжията за масово поразяване. „Имате ли оръжия за масово поразяване, вие винаги влизате в обектива им”, обясни проф. Чуков.

„Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но практически зад тях стои Китай. Преговарят дали да го имат този режим, или да го няма. Ако го няма, Китай са най-големите губещи. 80% от нефта на Иран отива в Китай”, обясни проф. Чуков.

Той припомни, че преди 5 години между Иран и Китай има подписан стратегически договор за срок от 25 години за 450 милиарда долара.

Проф. Чуков смята, че Китай не са страничен наблюдател на събитията.

