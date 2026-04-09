Европейският съюз призова Израел да прекрати ударите си в Ливан и предупреди, че те застрашават примирието между Съединените щати и Иран.

„Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран. Споразумението трябва да обхване и Ливан“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас. „Хизбула" въвлече Ливан във войната, но правото на Израел на самозащита не оправдава нанасянето на толкова мащабни разрушения“, подчерта тя.

Иран заплаши с ответни действия, ако Израел не спре ударите в Ливан

„Израелските удари убиха стотици хора през изминалата нощ, затова е трудно да се твърди, че подобни действия попадат в рамките на самозащитата“, добави Калас.

„Хизбула" трябва да се разоръжи, както се е съгласила. Европейският съюз подкрепя усилията на Ливан за разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка“, добави още тя.

