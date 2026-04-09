Върховният лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че страната му е победила във войната със САЩ и Израел, предаде ДПА.

Изявлението на Хаменей бе прочетено по иранската държавна телевизия. То не беше придружено от видео, аудиозапис или снимки на Хаменей. В изявлението се казва, че Иран е постигнал "окончателна победа". "През последните 40 дни великата нация на Иран удиви света", се посочва още в изявлението.

Тръмп: Много оптимистичен съм за споразумение с Иран

Върховният лидер отправи благодарности към регионалните съюзници на Ислямската република, сред които са ливанското ислямистко движение "Хизбула" и бунтовниците хуси в Йемен.

Иран ще премине към нова фаза в управлението на стратегическия Ормузки проток, се казва в разпространено днес изявление на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей, предаде "Ройтерс".

"Иран не иска война, но няма да се откаже от правата си и гледа на всички фронтове на съпротива като на едно цяло", се изтъква още в изявлението на върховния лидер.

