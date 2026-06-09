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Кметът на Уелингтън обяви извънредно положение
Стотици жители на крайбрежните райони на новозеландската столица Уелингтън бяха евакуирани, след като мощна буря предизвика 11-метрови вълни и опасни ветрове по южното крайбрежие на града.
Кметът на Уелингтън Андрю Литъл обяви извънредно положение за кварталите Оуиро Бей, Айлънд Бей, Хоутън Бей и Брейкър Бей в очакване на тежките метеорологични условия.
BEHOLD— Cautionary Theorist (@fr33k1w1) June 8, 2026
YOUR 10 METRE WAVES WELLINGTON!! pic.twitter.com/TMsxB1IEC8
„Трябва да стоите далеч от южното крайбрежие“, предупреди Литъл, като подчерта, че спасителните екипи няма да могат да оказват помощ на хора, които съзнателно останат в рисковите зони.
Wellington CRISIS 🚨🚨🚨— Commander DC (@nzpoliticsgroup) June 8, 2026
It looks like the massive swells slamming into Wellington have triggered yet another sewage nightmare. Only this time, according to my sources, there’s a MASSIVE cover-up going on.
Who'd the hell would want to live in Wellington these days !?… pic.twitter.com/C3o0be39M4
High tide at Lyall Bay approx 20mins ago. Pic credit to Love Wellington. pic.twitter.com/6zsV9lsIsP— Monkey Business! (@EradicationM) June 9, 2026
Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, а полицията беше мобилизирана, за да гарантира преместването на жителите на по-високи и безопасни места. Районът беше отцепен с полицейски заграждения, за да се предотврати достъпът до брега.
Бурята доведе и до сериозни проблеми с въздушния транспорт. На летището в Уелингтън бяха отменени редица полети, след като поривите на вятъра достигнаха скорост до 128 км/ч.
В квартал Айлънд Бей две жени бяха съборени от силния вятър, докато вълни заливаха крайбрежния път. Стихията засегна и авиацията. Малък самолет на местната авиокомпания Golden Bay Air се преобърна на една страна, докато беше паркиран на летището без хора на борда.Редактор: Цветина Петкова
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