Кметът на Уелингтън обяви извънредно положение

Стотици жители на крайбрежните райони на новозеландската столица Уелингтън бяха евакуирани, след като мощна буря предизвика 11-метрови вълни и опасни ветрове по южното крайбрежие на града.

Кметът на Уелингтън Андрю Литъл обяви извънредно положение за кварталите Оуиро Бей, Айлънд Бей, Хоутън Бей и Брейкър Бей в очакване на тежките метеорологични условия.

„Трябва да стоите далеч от южното крайбрежие“, предупреди Литъл, като подчерта, че спасителните екипи няма да могат да оказват помощ на хора, които съзнателно останат в рисковите зони.

Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, а полицията беше мобилизирана, за да гарантира преместването на жителите на по-високи и безопасни места. Районът беше отцепен с полицейски заграждения, за да се предотврати достъпът до брега.

Бурята доведе и до сериозни проблеми с въздушния транспорт. На летището в Уелингтън бяха отменени редица полети, след като поривите на вятъра достигнаха скорост до 128 км/ч.

В квартал Айлънд Бей две жени бяха съборени от силния вятър, докато вълни заливаха крайбрежния път. Стихията засегна и авиацията. Малък самолет на местната авиокомпания Golden Bay Air се преобърна на една страна, докато беше паркиран на летището без хора на борда.

Редактор: Цветина Петкова

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