Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отдаде почит на британския премиер Киър Стармър след обявената му оставка. Тя го определи като „държавник“, допринесъл за укрепването на сигурността на Европа и Украйна.

„Превърнахте се в държавник за две години, докато на някои лидери са им необходими десетилетия. Благодарение на Вас сигурността на Европа и на Украйна беше укрепена. Благодаря Ви, скъпи Киър“, написа ръководителят на европейската изпълнителна власт в социалната мрежа Х.

Редактор: Дарина Методиева