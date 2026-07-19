Снимка: gettyimages
Спектакълът е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където е финалният сблъсък между Аржентина и Испания
След 39 дни на футболни страсти Мондиал 2026 година завършва с грандиозна церемония. Тя е на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, където ще се проведе финалният сблъсък между Аржентина и Испания.
СНИМКИ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК
Тазгодишният финал на Световното първенство по футбол предлага звезден състав от изпълнения и специални участия, сравним с шоуто на "Супербоул".
Церемонията беше открита с бляскаво изпълнение на IShowSpeed, който буквално взриви трубините с най-новата си песен - Champions.
На фона на впечатляващи пиротехнически ефекти рапърите Пост Малоун и Суей Лий, продължиха да забавляват феновете. Малоун дори показа специалната си тениска с надпис, на който се четеше: "Надявам се и двата отбора да се забавляват!".
Дженифър Хъдсън изпълни националния химн на Съединените щати преди началото на срещата.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни