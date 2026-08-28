Традиционният угандийски владетел Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV, определян като най-младия монарх в света, е починал на 34-годишна възраст, съобщи премиерът на кралството му.

Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV става крал на Торо в западната част на Уганда едва на три години през 1995 г., след смъртта на баща си.

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Кралство Торо не съобщи причината за смъртта на крал Ойо, но угандийски правителствен министър е заявил пред местни медии, че монархът е бил в критично състояние и е потърсил лечение в САЩ.

A traditional Ugandan ruler named as the world's youngest monarch has died aged 34, his prime minster announced. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV became king of Tooro in western Uganda at just three years old in 1995 after the death of his father. https://t.co/wuwS1YJxrt pic.twitter.com/BjXaxnSegv — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 28, 2026

Въпреки че Уганда се управлява от избран президент и парламент, в страната има няколко традиционни кралства, които продължават да имат значително културно влияние, въпреки че не разполагат с политическа власт.

Ойо, когото „Световните рекорди на Гинес“ определят като най-младия управляващ монарх в света, е управлявал над два милиона души. Той е бил 13-ият монарх на кралство, основано в началото на XIX век.

При обявяването на смъртта му премиерът на Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики определи кончината му в четвъртък като „неизмерима загуба“ за кралското семейство и народа на Торо.

„Призовавам всички хора на Торо да останат единни, спокойни и в молитва в този изключително труден момент“, заяви Акиики в петък. „Нека Негово Величество кралят почива във вечен мир.“

Кралство Торо следва наследствена система при избора на своя монарх. Ойо не е бил официално женен, но Акиики заяви, че „непрекъснатостта на короната е гарантирана“.

„Негово Величество оставя след себе си принц – негов наследник, чиято самоличност ще бъде официално разкрита в подходящия момент, в съответствие с традициите и обичаите на Кралство Торо“, обясни той.

Когато става крал през 1995 г., е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Той управлява до навършването на 18 години от Ойо, когато се състои официалната му коронация.

Младият крал е бил високо уважаван от народа си. Според публикация във вестник „Daily Monitor“ той е подкрепял каузи, свързани с овластяването на младите хора, образованието и опазването на климата, както и с повишаването на осведомеността за ХИВ/СПИН.

Най-голямата и влиятелна традиционна институция в страната - Кралство Буганда - заяви, че скърби заедно с народа на Торо след смъртта на техния монарх, определяйки го като ценна фигура за Уганда.

Редактор: Георги Иванов