Крал Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV заема трона на Торо в западната част на Уганда едва на три години

Традиционният угандийски владетел Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV, определян като най-младия монарх в света, е починал на 34-годишна възраст, съобщи премиерът на кралството му.

Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV става крал на Торо в западната част на Уганда едва на три години през 1995 г., след смъртта на баща си.

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Кралство Торо не съобщи причината за смъртта на крал Ойо, но угандийски правителствен министър е заявил пред местни медии, че монархът е бил в критично състояние и е потърсил лечение в САЩ.

Въпреки че Уганда се управлява от избран президент и парламент, в страната има няколко традиционни кралства, които продължават да имат значително културно влияние, въпреки че не разполагат с политическа власт.

Ойо, когото „Световните рекорди на Гинес“ определят като най-младия управляващ монарх в света, е управлявал над два милиона души. Той е бил 13-ият монарх на кралство, основано в началото на XIX век.

При обявяването на смъртта му премиерът на Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики определи кончината му в четвъртък като „неизмерима загуба“ за кралското семейство и народа на Торо.

Призовавам всички хора на Торо да останат единни, спокойни и в молитва в този изключително труден момент“, заяви Акиики в петък. „Нека Негово Величество кралят почива във вечен мир.“

Кралство Торо следва наследствена система при избора на своя монарх. Ойо не е бил официално женен, но Акиики заяви, че „непрекъснатостта на короната е гарантирана“.

Негово Величество оставя след себе си принц – негов наследник, чиято самоличност ще бъде официално разкрита в подходящия момент, в съответствие с традициите и обичаите на Кралство Торо“, обясни той.

Когато става крал през 1995 г., е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Той управлява до навършването на 18 години от Ойо, когато се състои официалната му коронация.

Младият крал е бил високо уважаван от народа си. Според публикация във вестник „Daily Monitor“ той е подкрепял каузи, свързани с овластяването на младите хора, образованието и опазването на климата, както и с повишаването на осведомеността за ХИВ/СПИН.

Най-голямата и влиятелна традиционна институция в страната - Кралство Буганда - заяви, че скърби заедно с народа на Торо след смъртта на техния монарх, определяйки го като ценна фигура за Уганда.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Би Би Си"

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