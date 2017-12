Тежък инцидент в Москва с петима загинали и 14 ранени. Автобус се вряза в пешеходен подлез до метростанция „Славянски булевард“ в руската столица.

На мястото пристигнал кран, който да изтегли автобуса. По първоначална информация, шофьорът изгубил управление и излетял от пътя. Той е задържан и ще бъде разпитан.

Кметът на руската столица Сергей Собянин изказа съболезнования на роднините и близките на загиналите.

Видео: Ruptly

Според разпространеното в Туитър съобщение на градоначалника автобусът е връхлетял върху пешеходците. Районът веднага е бил отцепен, на място са пристигнали екипи на бърза помощ.

Bus in Moscow plowed into a underground road crossing, four people dead pic.twitter.com/Y54W7ERoJe