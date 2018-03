"Формата на водата" беше обявен за най-добрият филм на тазгодишните "Оскар"-и.

"Посвещавам наградата си на всички онези млади творци, които ни показват как се правят филми...", заяви режисьорът на романтичната фантастика Гийермо дел Торо и призова всички да използват въображението си като врата. Това бе 4-ия "Оскар", с който оригиналната любовна история се окичи от общо 13-те номинации.

И тази година Фей Дънуей и Уорън Бийти обявиха големия победител, този път без да сбъркат. На миналогодишната церемония Фей Дънуей обяви по погрешка "Ла Ла Ленд", вместо "Муунлайт" за носител на статуетката за най-добър филм.

Легендарният актьор Гари Олдман получи първия си "Оскар" в кариерата благодарение на великолепното си превъплъщение в британския министър-председател Уинсън Чърчил във филма "Най-мрачният час". Той взе приза за най-добър актьор. Това е поредното отличие, което холивудската легенда грабва след SAG, "Златен глобус", БАФТА, AACTA и много други.

В една от най-оспорваните категории на тазгодишните награди "Оскар", за "Най-добра актриса в главна роля" победител стана Франсис МакДорманд. Тя успя да надвие дори Мерил Стрийп и Марго Роби, но все пак триумфът й беше очакван предвид изключителната й игра в трилъра на Макдона "Три билборда извън града". Тя изнесе и една от най-вдъхновяващите речи на вечерта.

Frances McDormand asked all the female nominees in every #Oscars category to stand up 🙌



(Courtesy A.M.P.A.S. © 2018) pic.twitter.com/DbEGztwqnI