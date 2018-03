Почти една трета от историческия център на Венеция се оказа под вода в резултат на лошото време, предаде АНСА. Миналата нощ на редица места нивото на водата достигна 199 сантиметра. Средното ниво на покачването на водата в града е 119 сантиметра, а за критично се смята ниво от 120 сантиметра.

Not supposed to see this outside Venice. #grandriver #flooding #Lansing pic.twitter.com/OWVZi7mtG9