Много са хората, които отглеждат домашни любимци, но малцина ги осиновяват от приюти.

СНИМКИ НА ЗВЕЗДИТЕ С ОСИНОВЕНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК:

Оказва се, че някои от хората, за които произходът на животните няма значение, са холивудски знаменитости.

Сред тях са Нина Добрев, Зак Ефрон, Аманда Сийфрид, Крис Евънс и Джералд Бътлър.

Американският актьор и певец Зак Ефрон наскоро се сдоби с куче на име Maca. Ефрон публикува в Twitter видео, с което показа любимеца си на своите фенове.

Любимката от филма "Mamma Mia" Аманда Сийфрид е от хората, които винаги показват любовта си към животните. Тя е отявлен защитник на осиновяването и спасяването на кучета.

Актрисата осинови кучето си през 2014 г. от организация, занимаваща се със защитата правата на животните.

My gift is my song pic.twitter.com/JMmh3vows7