Ураганът „Лейн”, който преминава през Хавайските острови, причини сериозни наводнения и свлачища в района. Стихията вече отслабна до тропическа буря, но проливните дъждове продължават, съобщава БТА.

⚠️Devastating Flooding in Hawaii⚠️

Hurricane Lane has brought rainfall rates as high as 3 to 4 inches to the city of Hilo, #Hawaii on Thursday. #HIwx pic.twitter.com/KvG0AxUW6b — WeatherNation (@WeatherNation) August 24, 2018

Бурята се придвижва много бавно, което означава, че метеорологичната обстановка ще остане усложнена през целия уикенд. На места наводненията вече бяха обявени за катастрофални.

WATCH: Residents in Hawaii captured scenes of heavy rain and flooding as Hurricane Lane approached. https://t.co/bARDzfDdQB pic.twitter.com/b50OXBel7F — NBC News (@NBCNews) August 24, 2018

През последните 36 часа количеството на валежите бе близо 60 см на прочутия плаж Уайкики, което доведе до неговото затваряне. Търговци и хотелиери се опитват да предпазят магазините и хотелите си от прииждащите води с чували с пясък.

Hawaii resident captures a major surge of the Wailuku River, which sent water crashing downstream as Hurricane Lane bears down. https://t.co/KBxiSdaupf pic.twitter.com/KXTRFu42zW — ABC News (@ABC) August 24, 2018

Досега най-засегнат е централният хавайски остров, на който се намира и активизиралият се вулкан Килауеа. Там за 24 часа количеството на валежите превиши 75 см.

