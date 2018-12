Американската полиция откри труповете на двама тийнейджъри, погребани в градината на техния баща, който работи като Дядо Коледа в местен супермаркет, предаде БГНЕС. Случаят е от град Савана, Джорджия.

49-годишният баща Елуин Крокър и двама други членове на семейството са арестувани и обвинени в "прикриване на смъртта" и в "жестокост към децата от първата степен", според изявление от офиса на местния шериф.

Извършени са криминологични тестове на двете тела, за които се смята, че са 14-годишната Мария Крокър и брат ѝ - 16-годишният Елуин Крокър-младши. След идентифициране, определяне на начина и времето на смъртта могат да бъдат повдигнати допълнителни обвинения, заявяват от полицията.

Bodies of 2 children found buried behind house in Effingham; family members arrested https://t.co/ZHbNNPhKyr | @GGRigsby1 pic.twitter.com/7gxjH3nDGe