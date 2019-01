Мери Остин, която солистът на група Queen Фреди Меркюри наричаше "любовта на живота си", ще спечели 40 милиона британски лири от филма "Бохемска рапсодия", съобщи в. "Сън он сънди". Приходите от филма са вече около 600 милиона лири. Остин ще получи дял от тях заради авторските права.

Freddie Mercury's ex Mary Austin set to receive £40million in royalties after success of Bohemian Rhapsody https://t.co/V9J0rDNqDJ pic.twitter.com/9mTtb4VU1q