Ресторантската верига на звездния готвач Джейми Оливър обявява фалит, застрашавайки 1300 работни места, съобщава БТА. Причината за обявяването на банкрут е силната конкуренция.

Снимка: iStock

Компанията посочи, че е преминала под административно управление, което е форма на защита от кредитори при фалит, и назначи консултантската фирма Кей Пи Ем Джи (KPMG) да следи процеса.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Веригата има 23 италиански ресторанта във Великобритания.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver