Полицията в Хонконг използва сълзотворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне демонстрантите, събрали се в района на Бюрото за връзки с Китай, съобщава БТА. Десетки продемократични протестиращи излязоха по улиците на мегаполиса въпреки забраната на властите.

До сблъсъци на протестиращите със силите на реда се стигна в края на следобеда. Напрежението в района на Бюрото за връзки с Китай ескалира, когато група от около 200 демонстранти не реагира на призива на силите на реда да прекрати протеста си там и да се разпръсне. Тогава полицията използва сълзотворен газ и каучукови куршуми, за да разгони протестиращите. Те отвърнаха със залп от камъни и тухли, но полицията щурмува и ги изтласка с палки. Репортери на Франс прес казват, че са били извършени много арести, а двама журналисти и най-малко един демонстрант са били ранени.

Паралелно с това много по-голяма група демонстранти отиде в търговския квартал "Козуей бей". Протестиращите издигнаха барикади и блокираха главна пътна артерия там, а магазините и моловете затвориха врати.

Демонстрациите срещу пропекинското правителство на Хонконг навлизат в осма седмица.