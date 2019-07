Наводнения отнеха живота на най-малко 75 души и засегнаха още над 6 милиона в Бангладеш, предаде БТА, като се позова на правителството. Жертвите, сред които 56 деца, са загинали при удавяния, удари на мълнии и свлачища, предизвикани от поройните дъждове по-рано този месец.

Наводненията са засегнали жители в 28 от 64-те административни окръга на Бангладеш.

Правителството е изпратило доставки на храна, пари и домакински принадлежности за засегнатите от бедствието хора, предимно в северната част на страната.

The floods in parts of Bangladesh have left 75 people dead, affected over 6 million people and displaced many families in almost half of the country. pic.twitter.com/D3RHEkNOP1

Властите са настанили 175 000 души в извънредни подслони, след като домовете им са били потопени. На хората, останали без дом, ще бъдат предоставени материали за възстановяване на жилищата.

Current estimates put over 700,000 children at danger due to the recent floods in #Bangladesh . 10000 have lost their homes. pic.twitter.com/DtCpWdfKFp

“We are focusing on the most remote areas and doing a needs assessment of the affected families, so that we can expand our operations rapidly,” said @asifsaleh , Acting Executive Director of BRAC.

Find out about our response to the #floods in #Bangladesh: https://t.co/ZZhbnZhtIx