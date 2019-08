Музиканти от германската група „Рамщайн” със силно послание към феновете си в Русия. По време на концерт в Москва китаристите Паул Ландерс и Рихард Круспе се целунаха в знак на протест срещу отношението на страната към хомосексуалните.

