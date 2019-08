Лекари в Индия отстраниха от устата на 7-годишно дете 526 излишни зъба, съобщава БГНЕС. Момченцето се оплаквало от силни болки в долната челюст. Компютърната томография и рентгеновите снимки показали, че в устата на детето има тумор с огромно количество рудиментарни зъби.

Лекарите настоявали да се направи незабавно операция и след няколко часа успели да отделят израстъка. В момента детето се чувствало добре.

Все още не е изяснена причината за тази аномалия. Лекарите допускат, че може да става въпрос за генетично заболяване, но не изключват версията туморът да е следствие излъчването на радиация от клетъчна кула.

