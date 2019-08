Хонконг е парализиран заради обявена за днес антиправителствена обща стачка. Хаос обхвана метрото в азиатския финансов център. Протестиращи попречиха на вагони да потеглят, което предизвика дълги опашки. Отменени са повече от 200 полета от хонконгското летище.

На няколко места в града са издигнати барикади. В социалните мрежи са публикувани кадри от автомобили, които успяват да преодолеят загражденията.

Към 17.30 ч местно време (12.30 ч българско) полицията беше арестувала 82 души - най-големия брой задържани протестиращи за ден от началото на демонстрациите.

VIDEO: 🇭🇰 Hong Kong police fire tear gas at demonstrators in the working-class district of #WongTaiSin as the city buckles under a rare general strike, which pro-democracy protesters are pushing to emphasise they still have broad public support. pic.twitter.com/V7sp8IT0va