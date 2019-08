Разрушителни ветрове и минусови температури нанесоха сериозни щети в Австралия. Хиляди домакинства са без ток, има разрушени пътища. Полети от Сидни и Мелбърн са анулирани.

Вятър със скорост до 120 километра в час е отнесъл популярен кей в Мелбърн. Заради силен снеговалеж за високите части на Виктория и Нов Южен Уелс беше издадено предупреждение за опасност от лавини.

#CelebrationTV_NewsDesk



AUSTRALIA WEATHER: FIERCE WINDS BATTER SOUTHERN STATES AND SNAP PIER

.

.

Destructive winds have battered Australia's south-eastern states, causing road accidents, power cuts and snapping the end off a popular pier... pic.twitter.com/BAoGNLrOtv