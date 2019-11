Астрономи записаха мистериозната "песен" на земното магнитно поле, когато до него достигне буря със заредени частици от Слънцето, предаде БТА.

"Мелодията" е звукова версия на невероятното полярно сияние, което се образува, когато заредените частици взаимодействат със земната атмосфера.

