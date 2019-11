Компанията „Рено” подари нов папамобил на главата на римокатолическата църква. Така папа Франциск ще се вози в „Дачия Дъстър”, произведена в Румъния.

Автомобилът е модифициран спрямо нуждите на Светия отец, собщават от компанията.

Папамобилът е бял и бежов интериор, дълъг е 4,34 метра и широк 1,80.

Yesterday in #Italy 🇮🇹, our #DaciaDUSTER became Pope Francis’ new #popemobile✨🙏🏼! This vehicle, which was specially designed for his mobility needs, highlights Groupe Renault’s commitment to placing Men at the center of its priorities and promoting local emblematic figures. pic.twitter.com/Fj9nZZ3apM