Стрелбата е станала в жилищни сгради на кампус на големия университет Тексас А&M в град Комърс, на 80 километра от Далас, пише Ройтерс.

Всички часове на 12 000 студенти в този клон на Тексас А&M са били отменени.

Управата на кампуса разпореди по системата за известяване при спешни случаи, че студентите трябва да търсят укритие.

Около час по-късно мярката беше отменена, като полицията каза, че трима души са били простреляни, двама са починали, един е ранен, а четвърти човек е получил травми, без да се уточнява как.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus.