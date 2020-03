¡@katyperry va a ser mamá! La cantante lo dio a conocer al lanzar su nuevo sencillo #neverwornwhite y el videoclip. Desde luego los fans de la pareja #KatyPerry y @orlandobloom están muy contentos. #katyperry #orlandobloom #korlando #katyperrysexy #katyperryfan

A post shared by Diario ¡Pásala! (@diario_pasala) on Mar 4, 2020 at 11:49pm PST