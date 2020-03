На 9 март 2020 г. италианската актриса Орнела Мути празнува 65-ия си рожден ден. В чест на празника БГНЕС събра интересни факти от творческия и личен живот на звездата.

ИЗРАСТВАНЕ И РАЗГОЛВАНЕ

След като бащата на Орнела Мути умира, семейството й живее много бедно и не може да си позволи много. Ето защо още от 13-годишна възраст момичето започва тайно да се снима като модел. Тя участва в актови фотосесии, за да помогне на майка си да издържа семейството. Когато истината е разкрита, Мути едва не е изгонена от училище, но то влиза в положението на семейството и потулва скандала. В същото време Орнела казва на майка си, че изобщо не се смущава от тялото си и е по-добре да позира в мъжки списания, отколкото да краде.

СЛУЧАЙ, ПРОМЕНЯЩ СЪДБАТА Й

Интересното е, че бъдещата филмова звезда изобщо не се е интересувала от творческа кариера. Тя попада в киното случайно, като просто е придружавала сестра си на кастинг. Тогава Клавдия не е успяла да влезе във филма "Най-красивата жена", но Франческа (истинското име на Орнела Мути) се е харесала на режисьора.

ПСЕВДОНИМ

Мнозина знаят, че Орнела Мути не е истинското име на звездата, а просто псевдоним. Самата актриса признава, че преди това е имала лошо отношение към този „прякор“, но скоро променила мнението си, тъй като това й донесло късмет и успех. В същото време в обикновения си живот Мути предпочита да бъде наричана с истинското си име и рядко отговаря на псевдонима.

РОМАНС С АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО

Феновете на филма „Укротяването на опърничавата“ са измъчвани от въпроса - имало ли е романтична връзка между Адриано Челентано и Орнела Мути в действителност? Оказва се, че да. Самата актриса призна това в интервю. Малко след излизането на филма звездата се развежда с втория си съпруг и се появяват слухове, че това е заради Челентано. Оказва се, че причината е друга, но все пак Мути се надявала Адриано да последва нейния пример и да изостави жена си. Той обаче прави избор в полза на последната.

