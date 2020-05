Актьорът, който изигра ролята на хипохондрика Монк - Тони Шалуб и съпругата му Брук Адамс са били заразени с коронавирус, пише DarikNews.bg .



"Миналият месец аз и съпругата ми дадохме положителен резултат след тест за коронавирус. Изкарахме няколко тежки седмици, но осъзнаваме колко много хора са носители на вируса и са били по-зле от нас", съобщи актьорът.

Къванч Татлъту е приет в болница със съмнения за коронавирус



"Надявам се, че сте внимателни и следвате противоепидемичните указания. Всъщност сега всички сме като Монк", каза още Шалуб, докато седи на дивана с кучето си.



Tony Shalhoub Reveals He and Wife Brooke Adams Had COVID-19: 'It Was a Pretty Rough Few Weeks' https://t.co/l6nztB5TKo